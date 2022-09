Trotz eines Überangebots auf der Linksverteidigerposition ist der FC Barcelona offenbar heiß auf die Verpflichtung von Caio Henrique.

Der FC Barcelona ist laut der spanischen Sport an einem Transfer von Monaco-Linksverteidiger Caio Henrique interessiert. Demnach beobachten die Katalanen den Brasilianer für eine mögliche Verpflichtung im kommenden Jahr.

Dem Bericht zufolge wartet Barca vorerst ab, wie es um die Zukunft von Marcos Alonso und Jordi Alba steht, bei einem Abgang von einem der beiden wolle man dann aber bei dem 25-Jährigen ernst machen. Als weiterer Kandidat gilt dem Vernehmen nach José Gayà, der seinen Vertrag beim FC Valencia nicht verlängert hat und im nächsten Jahr ablösefrei auf dem Markt verfügbar wäre.

Trotz Alonso, Alba und Balde: Darum ist Barca an Henrique dran

Mit Marcos Alonso, Jordi Alba und Álex Balde verfügen die Blaugrana über drei starke Linksverteidiger. Ein Henrique-Transfer könnte jedoch insofern Sinn ergeben, als dass Alonso lediglich für ein Jahr im Camp Nou unterschrieben hat.

Jordi Alba hingegen gilt Medienberichten zufolge gar als Verkaufskandidat, er sollte im vergangenen Sommertransferfenster an Inter Mailand abgegeben werden und könnte Barca ebenfalls im kommenden Jahr verlassen. Top-Talent Álex Balde hat laut der Sport bereits Angebote aus der Premier League erhalten, weshalb die Zukunft des 18-Jährigen ebenfalls offen scheint.

Henrique verfügt bei der AS Monaco über einen bis 2027 laufenden Vertrag und sein Marktwert liegt aktuell bei 20 Millionen Euro. In der laufenden Spielzeit kommt der flexibel einsetzbare Linksfuß in fünf Partien bereits auf vier Assists.