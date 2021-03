FC Barcelona: Mikel Arteta auch bei Laporta-Wahl kein Trainerkandidat

Mikel Arteta galt zuletzt als möglicher Nachfolger von Ronald Koeman beim FC Barcelona. Diese Spekulation trifft allerdings nicht zu.

Entgegen anderslautender Berichte gehört Arsenal-Coach Mikel Arteta nicht zu den Trainerkandidaten beim FC Barcelona, sollte Präsidentschaftskandidat Joan Laporta die Wahl in der kommenden Woche gewinnen. Nach Informationen von Goal und SPOX ist Arteta von keiner Person aus dem Umfeld des katalanischen Topklubs kontaktiert worden.

Zuletzt hatte der katalanische Radiosender RAC1 gemeldet, Arteta sei ein aussichtsreicher Kandidat für Nachfolger Ronald Koemans, falls Laporta erneut Klubchef werden sollte. Ein Nachfolger des zurückgetretenen Ex-Präsidenten Josep Maria Bartomeu, der am Montag im Zuge juristischer Ermittlungen festgenommen wurde, wird am 8. März gewählt.

Herkulesaufgabe für neuen Barcelona-Präsidenten

Neben Laporta, der den Klub zwischen 2003 und 2010 geführt hatte und in dessen Amtszeit das 'Sextuple' unter Pep Guardiola 2009 fiel, treten auch Victor Font und Toni Freixa an. Der neue Präsident übernimmt einen finanziell schwer angeschlagenen Klub, der jüngst einen Schuldenstand von über einer Milliarde Euro veröffentlichte.

Wie die Zukunft von Koeman in Barcelona aussieht, ist auch abseits der Personalie Arteta offen. In der Champions League wurde das Team um Lionel Messi zuletzt von Paris Saint-Germain vorgeführt, in der Liga hat der Klub nur noch geringe Chancen auf den Gewinn der Meisterschaft.