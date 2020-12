FC Barcelona: Jorge Jesus ätzt nach Maradonas Tod gegen Kapitän Lionel Messi

Lionel Messi gilt bei vielen Fans und Experten als bester Spieler der Geschichte. Nicht so bei Benfica-Coach Jorge Jesus.

Trainer Jorge Jesus vom portugiesischen Rekordmeister Lissabon hält wenig von Vergleichen zwischen dem vor einer Woche verstorbenen Diego Maradona und dessen argentinischen Landsmann Lionel Messi. Für Jesus ist klar, dass der Barca-Kapitän Maradona nicht das Wasser reichen kann. Dies liege am unterschiedlichen Stil und der unterschiedlichen Mentalität.

Maradona, der in der vergangenen Woche im Alter von 60 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts starb, sei "der geborene Fußballer" gewesen, so Jesus. Er führte gemäß der Sport weiter aus: "Maradona war der beste Spieler in der Geschichte, neben Pele. Maradona war der Größte, nicht nur wegen dem, was er als Genie und Spieler verkörperte, sondern wegen der Leidenschaft, die er zeigte."

Jorge Jesus: "Lionel Messi hat keine Leidenschaft"

Jene Leidenschaft unterscheide ihn eben von den heutigen Superstars Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Während CR7 "ein wenig" der Leidenschaft Maradonas verkörpere, sei bei La Pulga davon nichts zu sehen. "Er hat gar keine Leidenschaft. Wir reden über das Leben, über ein Gefühl. Darüber, Leidenschaft für das Spiel und für den Fußball zu haben. Maradona war im Vergleich zu den anderen herausragend."

Der 63 Jahre alte Jesus, der in seiner Laufbahn unter anderem Meisterschaften in und gewann, schlussfolgerte mit Blick auf Maradona: "Er war kein hergestelltes Produkt. Er wurde so geboren. Er hatte Liebe, ein einzigartiges Gefühl für den Ball."