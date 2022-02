FC Barcelona: Memphis Depay liebäugelt angeblich mit Rückkehr zu Olympique Lyon

Memphis Depay vom FC Barcelona denkt offenbar über eine Rückkehr zu Olympique Lyon nach. Nach Informationen von Le Quotidien soll Depay bereits in Kontakt mit seinem ehemaligen Arbeitgeber stehen, um die Konditionen eines möglichen Transfers auszuloten.

Der momentan verletzte Niederländer sieht sich bei den Blaugrana nach den Zugängen von Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang und Adama Traore in Zukunft in einer Nebenrolle in der Barca-Offensive.

FC Barcelona: Depay bester Torschütze

Depay wurde 2021 vom damaligen Barcelona-Trainer Ronald Koeman aus Lyon geholt, dort lief der Vertrag des 28-Jährigen aus. In dieser Saison kommt er bisher auf acht Tore in der Primera Division, ist damit bester Torschütze des Tabellenfünften.

Lyon-Präsident Jean-Michel Aulas dürfte gegen eine Rückkehr von Depay keine Einwände haben. Vor allem nicht, falls sein begehrter Mittelfeldstar Lucas Paqueta den Ligue-1-Klub nach der Saison 2021/22 verlassen sollte. Depays Vertrag beim FC Barcelona läuft bis Sommer 2023.