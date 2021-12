FC Barcelona hat wohl Kontakt zu Ex-Spieler Marc Bartra aufgenommen

Der FC Barcelona soll auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger offenbar über eine mögliche Rückkehr von Marc Bartra nachdenken. Wie die spanische Zeitung Sport berichtet, hat der katalanische Verein bereits Kontakt zu dem 30-Jährigen aufgenommen und sich nach den Chancen eines potenziellen Transfers erkundigt.

Der ehemalige spanische Nationalspieler stammt aus Barcas Nachwuchsakademie La Masia und war bereits von 2010 bis 2016 für die Profis aufgelaufen, ehe er für zwei Jahre zu Borussia Dortmund in die Bundesliga wechselte. Seit 2018 spielt Bartra für Real Betis, das mit ihm auf dem Platz elf der letzten zwölf Spiele gewonnen hat.

Bartra ist beim FC Barcelona in guter Erinnerung geblieben

Nach Sport-Informationen soll er damit das Interesse seines Ex-Klubs auf sich gezogen haben, der ihn seit seinem Abschied aus Katalonien in guter Erinnerung behalten hat. In die Karten könnte dem Verein spielen, dass in Xavi inzwischen ein ehemaliger Teamkollege von Bartra die Geschicke leitet und er ihn damals als ein "Lehrer" gefördert habe.

Bartra steht bei Real Betis lediglich noch bis Juni 2023 unter Vertrag und könnte somit eine günstige Verstärkung für die Defensive sein, die dem Verein seit einigen Jahren Sorgen bereitet. So scheint Eric Garcia nicht das Vertrauen von Xavi zu genießen, zudem würde Barca auch gerne Samuel Umtiti abgeben, findet aber keinen Abnehmer für den 28-Jährigen.