FC Barcelona: Bernardo Silva will offenbar von Manchester City zu den Katalanen wechseln

Schon im Sommer gab es das Gerücht um einen Wechsel von Bernardo Silva zum FC Barcelona, nun könnte das Thema erneut heiß werden.

WAS IST PASSIERT? Bernardo Silva ist offenbar weiterhin an einem Transfer zum FC Barcelona interessiert. Wie die Sport berichtet, wäre der Mittelfeldspieler von Manchester City an einem Wechsel zu den Katalanen im kommenden Sommer nicht abgeneigt. Er soll das Top-Ziel von Barcelona-Coach Xavi sein.

WAS IST DER HINTERGRUND? Schon im vergangenen Sommer gab es immer wieder das Gerücht um einen Wechsel von Bernardo Silva zum Starensemble von Barça, allerdings hat Manchester City wohl um die 80 Millionen Euro für den 28-Jährigen aufgerufen. Auch Paris Saint-Germain war angeblich am Portugiesen interessiert.

WAS WURDE GESAGT? Vor der Saison äußerte sich auch City-Coach Pep Guardiola zu den anhaltenden Gerüchten. "Wir wollen Bernardo Silva bei uns haben, aber ich möchte nicht, dass hier jemand unglücklich ist. Als Erstes müssten sich die beiden Klubs einigen - dann will ich ihn natürlich in meiner Mannschaft haben", sagte Guardiola und fügte an: "Es stimmt, dass Bernardo Silva den FC Barcelona sehr mag." Silva blieb letztendlich in Manchester, sein Vertrag läuft noch bis 2025.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Auch in dieser Saison gehört Silva wieder zu den Leistungsträgern bei den Skyblues. 22 Spiele absolvierte der portugiesische WM-Fahrer für Manchester, insgesamt zwei Tore und fünf Assists trug Silva bei.