FC Barcelona: Luis Suarez offen für Wechsel in die MLS

Luis Suarez fühlt sich bei Barca aktuell sehr wohl, kann sich aber auch sehr gut ein zukünftiges Engagement in der MLS vorstellen.

Stürmer Luis Suarez vom steht einem möglichen Wechsel in die Major League Soccer offen gegenüber, hat aber auch gleichzeitig betont, dass er sich bei den Katalanen im Moment sehr wohl fühlt.

"Man weiß nie, was in der Zukunft passiert", so der 32-Jährige im Interview mit ESPN. "Aktuell habe ich einen Vertrag bei Barca und ich bin sehr glücklich. Aber die ist natürlich ein attraktiver Wettbewerb."

Luis Suarez: Lieber MLS als

Die US-amerikanische Liga sei laut Suarez "in den letzten Jahren stetig gewachsen und es gab viele junge Spieler, vor allem Südamerikaner. Das zeigt, dass sie auch fußballerisch wachsen wollen und nicht nur alte Spieler vor ihrem Karriereende verpflichten."

Suarez steht in Barcelona noch bis 2021 unter Vertrag, ein anschließendes Engagement in Katar ist aber eher unwahrscheinlich. "Mir liegt das Wohl meiner Familie und Kinder sehr am Herzen, sie würden zusammen mit mir entscheiden. Die Staaten sind eine wunderbare Möglichkeit."