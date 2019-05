Bericht: Groningen-Talent Ludovit Reis wechselt zum FC Barcelona

Der FC Barcelona ist auf der Suche nach vielversprechenden Talenten wieder in der Eredivisie fündig geworden - diesmal beim FC Groningen.

Der hat sich offenbar die Dienste von Ludovit Reis gesichert. Wie der Telegraaf berichtet, kommt der zentrale Mittelfeldspieler vom FC Groningen aus der nach .

Als Ablöse fließen demnach bis zu 7,7 Millionen Euro an Groningen, der Wechsel soll im Sommer über die Bühne gehen. In Kürze soll Reis nach Barcelona fliegen, um einen Fünfjahresvertrag zu unterzeichnen.

Hans Nijland, Geschäftsführer des Eredivisie-Klubs, bestätigte RTV Noord bereits vor einiger Zeit Verhandlungen: "Es gibt bisher noch keine Einigung, aber wir befinden uns in ernsthaften Verhandlungen."

Ludovit Reis soll Vorbereitung bei Barca-Profis absolvieren

Reis soll bei den Katalanen die Sommervorbereitung, bei der auch eine Reise nach geplant ist, bei den Profis absolvieren. Anschließend soll entschieden werden, ob er sich zunächst bei Barcas zweiter Mannschaft entwickeln soll.

Bei Groningen stand er in dieser Saison in 27 Ligaspielen auf dem Platz - 24-mal sogar in der Startformation. Dabei gelangen ihm ein Tor und eine Vorlage.