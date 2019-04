Groningen-Talent Ludovit Reis zum FC Barcelona? Geschäftsführer bestätigt Verhandlungen

Der FC Barcelona ist auf der Suche nach vielversprechenden Talenten wieder in der Eredivisie fündig geworden - diesmal beim FC Groningen.

Der Name von Groningens Mittelfeldtalent Ludovit Reis steht auf der Einkaufsliste des spanischen Meisters und die Gespräche wegen eines Transfers des Teenagers laufen bereits. "Es gibt bisher noch keine Einigung, aber wir befinden uns in ernsthaften Verhandlungen", bestätigte Hans Nijland, Geschäftsführer des -Klubs, gegenüber dem niederländischen Radiosender RTV Noord .

Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Catalunya Radio hatte zuvor berichtet, dass sich die beiden Vereine bereits geeinigt hätten. Nijland widerspricht dem aber und distanziert sich auch von möglichen Ablösesummen, die manche Medien in den Raum werfen: "Ich gehe während der Verhandlungen nicht auf Beträge ein, aber ich höre manchmal von Beträgen zwischen 12 und 14 Millionen Euro. Das ist nicht richtig."

FC Barcelona: Ludovit Reis könnte der dritte niederländische Neuzugang sein

Von einer Ablösesumme in Höhe von 2,5 Millionen Euro war derweil bei Catalunya Radio die Rede. Eine vergleichsweise geringe Summe für den 18-Jährigen, der in dieser Saison in 24 Ligaspielen in Groningens Startformation stand. Nijland stellte aber klar, dass Reis nicht unter Wert kauft werde: "Wir werden keinen Spieler verscherbeln." Gerüchte über eine erste Kontaktaufnahme seitens Barca waren vor zwei Wochen erstmals aufgetaucht.

Der FC Barcelona hat für die kommende Transferperiode ein besonderes Augenmerk auf die niederländische Eredivisie geworfen: Mit Frenkie de Jong von Ajax Amsterdam steht der erste Neuzugang bereits fest, außerdem wird ein Wechsel von dessen Klubkameraden Matthijs de Ligt (beide Ajax Amsterdam) zu den Katalanen immer wahrscheinlicher.