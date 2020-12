FC Barcelona - Lionel Messi um Wiedergutmachung bemüht: "Der Verein ist mein Leben"

Nach seinem Zerwürfnis mit dem FC Barcelona ist Leo Messi um Wiedergutmachung bemüht. Er betonte in einem Interview, dass der Verein sein Leben sei.

Lionel Messi hat in einem Interview über sein Zerwürfnis mit dem gesprochen und betont, sich inzwischen mit dem Verein versöhnt zu haben. Seine Zukunft bei den Katalanen ließ er alledings offen.

"Es tut mir alles sehr leid. Das habe ich schon immer gesagt. Barcelona ist mein Leben", sagte der 33-Jährige im Gespräch mit dem spanischen TV-Sender La Sexta, fügte aber an: "Ich weiß nicht, ob ich gehen werde oder nicht, aber wenn ich gehe, würde ich es gerne auf die beste Weise tun."

Der Vertrag des Stürmers läuft im kommenden Jahr aus, bereits im Sommer hatte er Barcelona nach internen Streitigkeiten verlassen wollen. Erst nach tagelangen Diskussionen hatte Messi erklärt, erst einmal weiter für Barcelona zu spielen.

Mehr Teams

Lionel Messi greift Ex-Barca-Boss Bartomeu an: "Er hat mich jahrelang getäuscht"

An dieser Situation sei, so Messi weiter, vor allem der damalige Barca-Präsident verantwortlich. "Der Präsident fing an, Dinge durchsickern zu lassen, um mich als den Bösewicht darzustellen", sage La Pulga und erhob schwere Vorwürfe gegen den Ex-Klubboss: "Bartomeu hat mich mehrere Jahre lang in vielen Dingen getäuscht. Es gab keinen Klickmoment, es war ein ganzer Prozess."

Der Superstar ist sich sicher, dass er den Klub hätte in der vergangenen Transferperiode verlassen können, dass er eine juristische Auseinandersetzung für sich entschieden hätte: "Ich wusste, wenn ich vor Gericht gehe, bekomme ich recht, weil ich von vielen Anwälten bestätigt worden bin." Verklagen wollte er den FC Barcelona allerdings - und das ließ er schon vor Monaten durchblicken - nicht.

Quelle: Getty Images

Lionel Messi spricht über schwere Zeit im Sommer

"Ich bin hier, seitdem ich 13 Jahre alt bin, habe länger in Barcelona gelebt als in , und hier alles gelernt. Der Verein hat mich als Spieler ausgebildet", war Messi um eine positive Grundstimmung bemüht. Bereits in der letzten Woche waren Zitate aus dem Interview öffentlich geworden, das in erst am Sonntagabend ausgestrahlt wurde.

Darin erklärte Messi, dass ihn die internen Dissonanzen sehr belastet haben: "Die Wahrheit ist, dass es mir jetzt gut geht, aber dass ich im Sommer eine sehr schwere Zeit hatte", so der argentinische Nationalspieler, der erklärte: "Alles, was am Saisonende und im Sommer passiert ist, habe ich am Anfang mitgeschleppt, aber jetzt fühle ich mich gut."

Quelle: Getty Images

Messi über das Barca-Chaos: "Schwer, wieder dahin zu kommen, wo wir waren"

Seit dem Rücktritt von Josep Maria Bartomeu sorgen die für Ende Januar angesetzten Neuwahlen des Präsidiums für Unruhe, zudem belegt der Verein auch in Spaniens derzeit nur Platz fünf – mit acht Punkten Rückstand auf Tabellenführer und den ewigen Konkurrenten .

"Ich weiß, dass der Verein eine schwierige Zeit durchmacht, sowohl auf Mannschafts- als auch auf Vereinsebene. Es wird schwer werden, wieder dahin zu kommen, wo wir waren", erklärte Messi mit Blick auf die aktuelle Situation. Er betonte allerdings auch, sich auf die anstehenden Aufgaben zu freuen.

Nach seiner Profikarriere schließt Messi ein weiteres Engagement bei Barca nicht aus: "Wenn ich gehe, würde ich gerne irgendwann zurückkehren, um in der Stadt zu leben und im Verein zu arbeiten."