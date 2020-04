Lionel Messi schwärmt von Thierry Henry: "Nicht gewagt, ihm in die Augen zu schauen"

Lionel Messi hat in einem Interview von Thierry Henry geschwärmt und verraten, wie die erste Begegnung mit der französischen Stürmerlegende war.

Superstar Lionel Messi vom hat in einem Interview mit der L'Equipe vor einiger Zeit verraten, was er über die Verpflichtung des langjährigen Arsenal-Torjägers Thierry Henry im Jahr 2007 dachte.

"Als er am ersten Tag die Umkleide betreten hat, habe ich es nicht gewagt, ihm in die Augen zu schauen", erklärte Messi, der damals gerade mal 20 Jahre alt war.

Messi und Henry gewannen mit Barca die

"Ich wusste, was er in geleistet hatte - und plötzlich waren wir im gleichen Team", so Messi weiter. "Ich bewundere ihn - diese Leichtigkeit in seinen Aktionen. Er vermittelt den Eindruck, als sei es das Natürlichste auf der Welt."

Henry und Messi spielte drei Jahre lang gemeinsam für die Katalanen. Gemeinsam gewannen die beiden Angreifer unter anderem zweimal die spanische Meisterschaft und die Champions League.