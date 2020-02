Social-Media-Skandal beim FC Barcelona: Lionel Messi findet es "merkwürdig, dass so etwas passiert"

Beim -Meister brodelt es. Nachdem der spanische Radiosender Cadena Ser berichtet hatte, die Katalanen hätten eine Agentur für viel Geld beauftragt, eigene Spieler in Sozialen Netzwerken schlecht aussehen zu lassen , beschwichtigen die Klubchefs und die betroffenen Spieler fordern Klarheit.

Kapitän Lionel Messi, eines der angeblichen Opfer der Kampagne, sagte in einem Interview mit der Mundo Deportivo, das am Donnerstag erscheint: "Das kam sehr überraschend. Ich war unterwegs, und als ich zurückkam, erfuhr ich davon."

Präsident Josep Maria Bartomeu dementierte die Vorwürfe auf einer Pressekonferenz und auch im direkten Gespräch mit den Führungsspielern Messi, Gerard Pique, Sergio Busquets und Sergi Roberto. Messi erklärte: "Er hat zu den Kapitänen das gesagt, was er auch der Presse mitgeteilt hat. Mehr kann ich auch nicht sagen."

.@jmbartomeu denies FC Barcelona have contracted services to 'disparage people or institutions via social networks' pic.twitter.com/NJdveMUPph