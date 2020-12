FC Barcelona – Lionel Messi zieht mit Pele gleich: 643 Tore für einen Klub

Beim Remis gegen den FC Valenica erzielte Lionel Messi bereits sein 643. Tor für den FC Barcelona. Das gelang bei einem einzigen Klub zuvor nur Pele.

Lionel Messi hat beim 2:2 des gegen den den Rekord von -Legende Pele für die meisten Tore für einen Klub eingestellt. So erzielte der Argentinier sein 643. Tor für Barca und zog dadurch mit Pele gleich, dem dasselbe beim FC Santos gelang.

Bei der Partie gegen die Blanquinegros glich Messi in der vierten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum zwischenzeitlichen 1:1 aus, nachdem Mouctar Diakhaby Valenica zuvor in Front gebracht hatte. Seinen 643. Treffer für die Blaugarana erzielte La Pulga per Kopf nach einer Flanke von Jordi Alba. Das Tor war gleichzeitig Messis 450. Treffer in .

6️⃣4️⃣3️⃣



Messi has now equalled Pele’s one-club goal tally with Barcelona.



Legends. Only. 👑 pic.twitter.com/YJCBqoY4Ua — Goal (@goal) December 19, 2020

Unerreichbarer Rekord: Pele mit über 1.000 Karriere-Toren

Während der sechsmalige Weltfußballer 746 Partien brauchte, um Peles Marke zu knacken, stellte der Brasilianer seinen Rekord beim FC Santos in nur 656 Pflichtspielen auf. Zählt man auch Freundschaftsspiele sowie die Auftritte für die Selecao und New York Cosmos hinzu, kommt Pele insgesamt in seiner Karriere auf über 1.000 Tore – eine Ausbeute, die wohl noch lange unerreicht bleiben wird.

Der Treffer gegen Valencia war für Messi sein zehntes Saisontor in seinem 17. Spiel. Dabei kann er mit der Punkteausbeute seiner Katalanen weiterhin nicht zufrieden sein. So stehen nach 13 LaLiga-Spielen nur 21 Zähler zu Buche.