FC Barcelona - 19 Assists: Lionel Messi stellt persönlichen LaLiga-Rekord auf

Barcelonas Superstar Lionel Messi verbuchte beim 4:1-Ligaerfolg der Katalanen gegen den FC Villarreal am Sonntagabend zwei Assists und stellte damit einen persönlichen Rekord auf.

Der Hackenpass zum Treffer von Antoine Griezmann zum zwischenzeitlichen 3:1 war bereits die 19. Torvorlage des 33-jährigen in der laufenden -Saison.

19 - Lionel Messi has provided 19 assists for @FCBarcelona in @LaLigaEN this season, his best ever return in a top-flight season. Impressive. pic.twitter.com/AxQOC7mDcy