FC Barcelona: Lionel Messi und Ousmane Dembele absolvieren wieder Teile des Mannschaftstrainings

Der darf darauf hoffen, dass Lionel Messi und Ousmane Dembele im Champions-League-Spiel gegen am Mittwoch (21 Uhr LIVE auf DAZN) wieder auflaufen können.

Beide Offensivstars absolvierten am Montag wieder Teile des Mannschaftstrainings mit ihren Teamkameraden. Eine Entscheidung darüber, ob Messi und Dembele für das Duell mit dem Tabellenführer der zur Verfügung stehen, wird aber frühestens für Dienstagnachmittag erwartet.

Messi hatte bereits die ersten vier Saisonspiele verpasst und sich dann vergangene Woche gegen Villarreal leicht an den Adduktoren verletzt. Im Ligaspiel gegen Getafe (2:0) am Samstag konnte der 32-jährige Argentinier daher nicht mitwirken.

