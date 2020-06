FC Barcelona: Lionel Messi wegen leichter Oberschenkelverletzung nur im individuellen Training

Wegen einer Oberschenkelverletzung kann Messi derzeit nicht mit seinen Mitspielern trainieren. Er absolviert stattdessen individuelle Einheiten.

Acht Tage vor dem geplanten Neustart in Spaniens hat Lionel Messi erneut im Mannschaftstraining des gefehlt. Wegen einer leichten Oberschenkelverletzung absolvierte der 32-Jährige nur eine individuelle Einheit im Fitnessstudio.

Leo #Messi and @ANSUFATI have done specific work in today's training session. — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) June 5, 2020

"Messi hat eine leichte Verletzung am rechten Quadrizeps", erklärte der Verein am Freitag in einer offiziellen Pressemitteilung: "Er hat gezielte Übungen durchgeführt, um unnötige Risiken zu vermeiden", heißt es in der Erklärung.

FC Barcelona: Mit Lionel Messi gegen Real Mallorca?

Am 13. Juni (22 Uhr im LIVE-TICKER) ist der FC Barcelona nach drei Monaten Unterbrechung wegen der Corona-Pandemie beim RCD Mallorca gefordert.

Ein Einsatz Messis ist demnach im Bereich im Möglichen: "Er sollte in ein paar Tagen wieder zu seinen Mannschaftskameraden zurückkehren können."