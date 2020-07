Rivaldo: "Berater träumen bereits von einem Messi-Ronaldo-Double bei Juventus"

Lionel Messis Vertrag beim FC Barcelona läuft im kommenden Sommer aus. Nun äußerte sich Rivaldo zur Zukunft des sechsfachen Weltfußballers.

Die brasilianische Spielmacher-Legende Rivaldo hofft auf einen Verbleib von Lionel Messi beim . Gleichzeitig sprach der 48-Jährige über einen möglichen Wechsel des Superstars zu oder .

"Es wäre traurig, wenn er Barcelona verlässt. Ich hoffe immer noch, dass er bleibt", sagte Rivaldo bei Betfair über Messi, dessen Vertrag 2021 ausläuft. "Wenn er erwägt, den Klub zu verlassen, muss bei Barcelona in der Kabine etwas nicht stimmen. Vielleicht ist er aber auch von den ständigen Problemen ermüdet, die den Klub in den vergangenen Monaten plagen", so Rivaldo weiter.

Messi, der bei Vertragsende 34 Jahre alt wäre, könne dann dank seiner Klasse "immer noch problemlos in der Premier League spielen", meint Rivaldo: "Trotz seiner Bindung zum Klub hat er das Recht, zu wechseln, wenn er das will. Eine Wiedervereinigung mit Pep Guardiola bei City wäre für ihn sicher verlockend."

Lionel Messi zu Juventus? "Es wäre historisch"

Gleichzeitig brachte Rivaldo einen möglichen Transfer zu Juventus in die ins Spiel. "Bei all den Spekulationen glaube ich, dass einige Berater bereits von einem Messi-Ronaldo-Double bei Juventus träumen. Wenn das passiert, gäbe es einen weltweiten Boom", so Rivaldo. Eine solche Investition würde sich finanziell aufgrund des Marketing-Effekts "schnell rentieren", erklärte Rivaldo weiter.

"Es wäre historisch, beide zusammen spielen zu sehen. Ich bin mir sicher, dass viele Juve-Sponsoren bei einem solchen Transfer finanziell helfen würden. Daher ist das auch eine Option für ihn."

Überhaupt würde jeder Verein über Messi nachdenken, sofern dieser tatsächlich auf den Markt kommt, so Rivaldo weiter.

Lionel Messi beim FC Barcelona: 630 Tore in 724 Spielen

Rivaldo spielte von 1997 bis 2002 selbst für Barca, ehe er zum wechselte.

Messi debütierte 2004 für die Katalanen und kam insgesamt in 724 Pflichtspielen für Barca zum Einsatz. Dabei erzielte der Argentinier 630 Tore.