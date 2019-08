FC Barcelona: Lionel Messi gibt den Fans im Camp Nou ein besonderes Versprechen

Lionel Messi gibt sich vor der neuen Saison kämpferisch. Im Camp Nou gab der Argentinier vor dem Test gegen Arsenal den Fans ein Versprechen ab.

Lionel Messi hat sich am Sonntag vor dem Testspiel gegen den im Camp Nou an die Fans des gewandt. Dabei zeigte sich der argentinische Superstar kämpferisch und gab den Anhängern ein besonderes Versprechen.

"Es ist hart, nach der letzten Saison etwas zu sagen, aber ich bereue nichts. Aber ich habe keinen Zweifel daran, dass wir wieder zusammen für alles kämpfen werden", erklärte der 32-Jährige. Außerdem erinnerte Messi an die großen Erfolge der letzten Jahre.

Lionel Messi verspricht: "Dieser Verein kämpft für alles"

"Wir haben acht Ligatitel in elf Jahren gewonnen! Wir geben dem nicht den Wert, den es verdient hat, aber im Laufe der Jahre werden wir sehen, wie schwierig es war", sagte der Angreifer und versprach: "Dieser Verein kämpft für alles und dieses Jahr wird es nicht anders sein. Wir haben unsere Träume erneuert. Visca Barca und Visca Catalunya!"

In der abgelaufenen Saison gewann Messi mit den Katalanen erneut den Titel in . Das große Ziel, den Champions-League-Titel, verfehlten sie jedoch schmerzhaft. So schied Barca nach einer 4:0-Niederlage im Rückspiel gegen den im Halbfinale aus.