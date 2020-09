Ex-Berater verrät: Lionel Messi wäre einst fast bei Arsenal gelandet

Ähnlich wie einst Fabregas hätte Messi wohl zu Arsenal wechseln können. Der damals 16-Jährige lehnte jedoch ab und blieb Barca bis heute treu.

Der ehemalige Berater von Lionel Messi, Fabian Soldini, hat verraten, dass der argentinische Superstar einst im Sommer 2003 einen Transfer zum in Erwägung zog.

"Er war in Versuchung geraten, zu Arsenal zu wechseln, aber er ging nicht", sagte Soldini im Marca-Interview und ergänzte im Hinblick auf die damalige Situation: "Ich kann mich an den Tag erinnern, als Cesc (Fabregas, Anm. d. Red.) gefragt wurde, ob er gehen will. Messi wurde auch gefragt, doch er wollte den Klub nicht verlassen."

Messi feiert -Debüt mit 17 Jahren

Während sich der damals 16-jährige Fabregas im Sommer 2003 für einen Transfer zu den Gunners entschied, blieb der gleichaltrige Messi der Barca-Akademie La Masia treu.

Ein Jahr später feierte Messi im Alter von 17 Jahren schließlich sein Ligadebüt bei den Profis der Blaugrana.