FC Barcelona: Robert Lewandowski ist verletzt und fehlt im Clásico gegen Real Madrid

Verletzung zur Unzeit: Barça-Torjäger Robert Lewandowski kann im Duell mit den Blancos nicht auflaufen.

WAS IST PASSIERT? Der spanische Topklub FC Barcelona muss einige Zeit auf den ehemaligen Bayern-Starstürmer Robert Lewandowski verzichten. Wie der Verein am Montag auf Twitter bekannt gab, laboriert der Weltfußballer der Jahre 2020 und 2021 an einer Verletzung des hinteren Oberschenkelmuskels. Zur möglichen Länge der Ausfallzeit äußerte sich der Klub nicht.

WAS IST DER HINTERGRUND? Lewandowski, der im vergangenen Sommer aus München zu den Katalanen gewechselt war, hat mit seinen bislang 15 Saisontreffern einen erheblichen Anteil an Barcas Tabellenführung in der spanischen Liga. In der Europa League musste das Team allerdings vor Kurzem gegen Manchester United das vorzeitige Aus in der Zwischenrunde hinnehmen.

WIE GEHT ES WEITER? Barcelona trifft am Donnerstagabend im Halbfinalhinspiel der Copa del Rey auf den Erzrivalen Real Madrid. Laut der Marca ist es unmöglich, dass Lewandowski im Clásico auflaufen kann. Die Sportzeitung berichtet gar, dass der ehemalige Bayern-Star eine Zwangspause von zwei Wochen einlegen muss.