FC Barcelona: Robert Lewandowski wohl sauer auf Ansu Fati

Nach dem enttäuschenden Aus in der Europa League gab es eine Konfrontation in der Kabine des FC Barcelona. Hauptbeteiligter: Robert Lewandowski.

WAS IST PASSIERT? Nach der 1:2-Niederlage des FC Barcelona im Europa League-Spiel am Donnerstagabend bei Manchester United gab es in der Kabine eine Konfrontation zwischen Robert Lewandowski und Youngster Ansu Fati. Das berichtet die AS.

Zwar sei der Pole während des Gesprächs "weitestgehend gutmütig" gewesen, allerdings herrschte beim Ex-Stürmer der Bayern jede Menge Frust wegen einer entscheidenden Aktion seines Mitspielers.

WAS IST DER HINTERGRUND? Während der Schlussphase des Spiels in Manchester segelte eine Flanke der Katalanen in den Strafraum in Richtung Lewandowski. Der konnte den Ball aber gar nicht erst annehmen, da Ansu Fati dazwischenging und dem besser positionierten Goalgetter somit eine Torchance nahm.

Dieser "Chancenklau" seitens des jungen Spaniers war nicht der erste Vorfall dieser Art. Bereits beim LaLiga-Spiel gegen Betis Sevilla Anfang Februar (Barcelona gewann dieses mit 2:1) hatte Fati dem vermeintlich besser postierten Lewandowski den Ball geraubt.

Lewandowski soll Fati nun darauf hingewiesen haben, dass dieser ihm schon das zweite Mal ein Tor nahm. Außerdem riet er seinem Kollegen laut des As-Berichts, fokussierter auf dem Platz zu sein. Ansu Fati habe entgegnet, dass er den polnischen Stürmer in beiden Situationen schlicht übersehen hatte.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Imago Images

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Für Barcelona ist der europäische Wettbewerb jäh beendet, der volle Fokus der Katalanen liegt nun auf dem Ligabetrieb. Dort liegen sie souverän auf Platz eins der Tabelle, acht Punkte vor Real Madrid auf Rang zwei. Am Sonntag trifft Barça auf UD Almería.