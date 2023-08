FC Barcelona: Clément Lenglet und Franck Kessié wohl im Visier von Tottenham

Tottenham Hotspur hat offenbar schon einen Plan mit den Harry-Kane-Millionen: Zwei Barcelona-Spieler sind wohl im Visier der Spurs.

WAS IST PASSIERT? Tottenham Hotspur plant offenbar bereits, was mit der möglichen Ablösesumme für Harry Kane anzufangen ist. Der Stürmer steht bekanntlich vor einem Wechsel zum FC Bayern München.

Laut eines Berichts der spanischen Zeitung Mundo Deportivo wollen die Spurs dann Mittelfeldspieler Franck Kessié und Innenverteidiger Clément Lenglet vom FC Barcelona verpflichten.

WAS IST DER HINTERGRUND? Beide Spieler haben noch einen Vertrag bis 2026 bei den Katalanen. Der Franzose Lengelt war schon im vergangenen Jahr an Tottenham ausgeliehen, nun soll der 28-Jährige fest in den Norden Londons wechseln.

Der Ivorer Kessié wechselte erst im Sommer 2022 von Milan zu den Katalanen, kam in Barcelona aber nicht richtig in Tritt und befindet sich schon seit längerem in Wechselgerüchten.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Lenglet kam in der vergangenen Saison bei Tottenham auf 35 Einsätze, Kessié kam in 41 Partien für Barcelona auf drei Treffer und drei Vorlagen.