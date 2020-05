FC Barcelona: LaLiga-Chef nennt Datum für den Neustart, Gerard Pique wünscht sich mehr Zeit

In vier Wochen soll im spanischen Oberhaus der Ball wieder rollen. Barca-Ass Gerard Pique ist mit diesem Zeitpunkt nicht einverstanden.

Kurz vor dem Restart in der werden auch in trotz fünf positiver Coronafälle die Pläne für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs konkreter. In gut vier Wochen soll in den beiden Topligen wieder der Ball rollen. "Wir bemühen uns darum, den Spielbetrieb wieder aufzunehmen", sagte Ligapräsident Javier Tebas beim Bezahlsender Movistar Plus: "Der Virus ist noch da. Aber wenn wir können, werden wir am 12. Juni wieder beginnen."

Erstmals nannte ein Ligaverantwortlicher in Spanien damit einen konkreten Starttermin. Dem geplanten Vorhaben müssten die Gesundheitsbehörden allerdings zuvor noch zustimmen, betonte Tebas. Nach der Lockerung des Lockdowns im schwer von der Coronakrise getroffenen Land befinden sich seit Freitag einige Teams wieder im Kleingruppentraining, Rekordmeister wird am Montag als letzte Mannschaft auf den Rasen zurückkehren. Bei den bisherigen Coronatests waren fünf Spieler positiv getestet worden.

: Gerard Pique wünscht sich mehr Zeit vor dem -Neustart

Kritik an den Plänen äußerte Starverteidiger Gerard Pique von Titelverteidiger FC Barcelona bei Movistar: "Wir waren lange aus dem Training. Man sollte berücksichtigen, dass wir uns gut vorbereiten müssen, um Verletzungen zu vermeiden. Falls meine Meinung zählt: Ein paar Tage mehr zur Vorbereitung würden uns nicht schaden."

Leganes-Trainer Javier Aguirre hatte erst am Freitag behauptet, dass der Spielbetrieb erst am 20. Juni wieder losgehen solle. "Das wurde mir offiziell mitgeteilt", sagte der mexikanische Coach des Tabellen-19. Nach offiziellen Angaben des Ligaverbandes LFP soll es nun aber doch schneller weitergehen. Die Primera Division war im März aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzt worden, elf Spieltage stehen noch aus.