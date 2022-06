FC Barcelona kündigt Änderungen bei der Ticketvergabe an

Nach dem Ticketfiasko gegen Eintracht Frankfurt in der Europa League wird sich bei Barca künftig eine Menge ändern.

Der FC Barcelona hat weitreichende Änderungen in seinem Ticketraeglement angekündigt. Die Katalanen ziehen damit Konsequenzen aus dem Viertelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Eintracht Frankfurt, als SGE-Fans die Partie im Camp Nou aufgrund massiver Zahlenvorteile kurzerhand in ein Heimspiel verwandelten.

Dauerkartenbesitzer, "die in der nächsten Saison nicht kommen und ihre Karten nicht freigeben, verlieren ihre Dauerkarte", sagte die Vizepräsidentin des institutionellen Bereichs, Elena Fort. Generell sollen die Maßnahmen verhindern, dass Barca-Anhänger ihre Tickets an höchstbietende Gästefans verticken. Stattdessen will der Klub die Weitervergabe an eigene Fans regeln.

FC Barcelona: Viele Dauerkartenbesitzer bleiben zuhause

Man fordere die Dauerkarteninhaber deshalb auf, "Verantwortung zu übernehmen. Wir wollen das Camp Nou mit Mitgliedern füllen. Wenn die Dauerkarteninhaber nicht kommen können, können sie ein Familienmitglied oder einen Freund mitbringen oder sie können sie dem Verein zum Verkauf überlassen", sagte Fort weiter.

Fort räumte ein, dass "viele Dauerkarteninhaber, zwischen 2.500 und 3.000, nicht ins Stadion gehen und eine große Mehrheit 85 Prozent der Spiele nicht besuchen" würden.

Barcelona kündigte außerdem eine Mitgliederzählung an, um über die genauen Zahlen unterrichtet zu sein. Darüber hinaus will der LaLiga-Klub Dauerkartenbesitzern gewisse Vorteile, wie Ermäßigungen auf den Eintrittspreis für Begleitpersonen, Ermäßigungen beim Catering und die Teilnahme an Verlosungen von Eintrittskarten und Trikots gewähren.