Auch Juventus wohl scharf auf Álex Grimaldo von Benfica

Bei Juve laufe die Planungen für die linke Seite auf Hochtouren. Ein heißer Kandidat dabei: Benfica-Ass Álex Grimaldo.

Juventus denkt über einen Transfer von Álejandro Grimaldo nach. Laut Calciomercato ist der Linksverteidiger von Portugals Spitzenklub Benfica "einer der ersten Namen" auf der Liste der Bianconeri für die linke Außenbahn. Diese soll in den kommenden Transferperioden umgebaut werden.

Grimaldo Vertragssituation ist dabei verlockend. Der 27-Jährige ist noch bis 2023 an Lissabon gebunden und strebt nach sechs Jahren bei Benfica eine sportliche Veränderung an. Mehrere Angebote zur Verlängerung hat er bereits abgelehnt.

Juventus: Auch Inter und Arsenal wollen Álex Grimaldo

Neben einem ablösefreien Abgang ist auch ein Transfer im Januar denkbar. Das ist die letzte Chance der Portugiesen, noch eine Ablöse für den offensivstarken Außenverteidiger zu kassieren.

Die Liste der Interessenten soll dabei lang sein. Neben Juventus wird auch Erzrivale Inter Mailand gehandelt, die Nerazzurri sollen bereits in Kontakt zum Spieler stehen. Und ebenso sollen die Premier-League-Klubs FC Arsenal und Newcastle United ein Auge auf Grimaldo geworfen haben.

2016 war er vom FC Barcelona, wo er acht Jahre lang in der Jugend gespielt hatte, für 2,1 Millionen Euro Ablöse zu Benfica gewechselt. Dort ist Grimaldo Stammkraft im Team von Trainer Roger Schmidt. In der laufenden Saison absolvierte er elf Pflichtspiele, in denen ihm ein Tor und drei Assists gelangen.