FC Barcelona: Julián Araujo kommt von LA Galaxy

Die Katalanen lotsen einen vielversprechenden Abwehrspieler nach Europa. Julián Araujo soll Hector Bellerín beerben.

WAS IST PASSIERT? Der FC Barcelona hat sich mit LA Galaxy nach Informationen von GOAL und SPOX auf einen Transfer von Abwehrspieler Julián Araujo verständigt. Der 21 Jahre alte Rechtsverteidiger wird zunächst bis zum Sommer ausgeliehen, anschließend haben die Blaugrana eine Kaufoption in Höhe von sieben Millionen Euro.

WAS IST DER HINTERGRUND? Barça war auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger, da Hector Bellerín unmittelbar vor einem Wechsel zu Sporting CP steht. Ein erstes Angebot für Araujo hatte Galaxy dabei noch abgelehnt, kurz vor dem Schließen der Transferperiode gab es aber doch noch eine Einigung.

Araujo ist dabei zunächst für die Reserve Barcelonas eingeplant. Auch, um die Registrierungsprobleme der Katalanen bei Neuverpflichtungen aufgrund der wirtschaftlichen Lage zu umgehen.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Araujo stammt aus der Barça-Jugend. Er wurde ursprünglich an einer Barcelona-Akademie in Casa Grande, Arizona, ausgebildet. Anschließend konnte er sich in der Talentschmiede La Masia nicht durchsetzen und wechselte schließlich 2018 nach Los Angeles. Dort steht er noch bis 2025 unter Vertrag.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Araujo absolvierte trotz seines jungen Alters bereits 98 Spiele in der MLS. Er ist auch mexikanischer Nationalspieler (drei Einsätze), schaffte es aber nicht in den Kader für die Weltmeisterschaft in Katar.