FC Barcelona: Jordi Alba im Spitzenspiel gegen Getafe verletzt

Muss der FC Barcelona in den kommenden Wochen auf den nächsten wichtigen Spieler verzichten? Linksverteidiger Jordi Alba droht eine Zwangspause.

Spaniens Meister droht vor den wichtigen Spielen in den kommenden Wochen der Ausfall von Abwehrspieler Jordi Alba. Im -Spitzenspiel gegen den musste der Linksverteidiger früh ausgewechselt werden.

Bereits nach gut einer Viertelstunde fasste sich Alba an den rechten Oberschenkel. Wenig später wurde er auf dem Rasen zunächst behandelt, ehe er signalisierte, dass er nicht mehr weiterspielen konnte. In der 23. Minute hatte der Linksverteidiger Feierabend und Junior Firpo kam für ihn in die Begegnung.

FC Barcelona: Duelle mit Napoli und stehen an

Ende 2019 hatte Alba wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel bereits sechs Spiele verpasst. Eine Ausfall für einen solchen Zeitraum wäre für Barca angesichts des Programms in den kommenden Wochen eine Hiobsbotschaft: Unter anderem warten das Achtelfinalduell in der gegen Napoli (25. Februar) und der Clasico in LaLiga gegen den Erzrivalen Real Madrid (1. März) auf Alba und Co.

[COMUNICAT MÈDIC] El jugador del primer equip @JordiAlba té una lesió a l’adductor de la cama dreta. Pendent de proves per saber l’abast exacte de la lesió #BarçaGetafe pic.twitter.com/8DNu1Pc7Wm — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) February 15, 2020

Barcelona muss dieser Tage ohnehin auf mehrere Stars verzichten: Die Angreifer Luis Suarez und Ousmane Dembele fehlen wegen schwerer Verletzungen monatelang.