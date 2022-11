FC Barcelona: Präsident Joan Laporta bestätigt Interesse an Luis Díaz vom FC Liverpool

Luis Díaz spielte beim FC Liverpool bis zu seiner Verletzung groß auf. Vor seinem Wechsel nach England war aber auch der FC Barcelona interessiert.

WAS IST PASSIERT? Präsident Joan Laporta vom FC Barcelona hat bestätigt, dass die Katalanen an einer Verpflichtung von Offensivspieler Luis Díaz interessiert waren, ehe der Kolumbianer zum FC Liverpool wechselte.

WAS WURDE GESAGT? Beim Besuch der kolumbianischen Stadt Arauca, wo Barça verschiedene Projekte für Flüchtlingskinder betreibt, sprach Laporta auch über Sportliches und kam dabei auf Díaz zu sprechen. Dieser spielte bis Ende Januar 2022 beim FC Porto.

"Damals waren wir gerade bei dem Verein gelandet, aber Liverpool kam uns zuvor. Es gab einen Moment, in dem wir darüber nachdachten, ihn zu holen, aber wir befanden uns immer noch in einer wirtschaftlichen Situation, die wir lösen mussten, und sie kamen uns zuvor", sagte Laporta. Es habe Gespräche mit dem Berater von Díaz gegeben, aber Liverpool sei weiter gewesen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Díaz wechselte im Januar 2022 für 47 Millionen Euro von Porto nach Liverpool. Bei den Reds schlug der Flügelstürmer direkt ein und erzielte in 26 Pflichtspielen in der vergangenen Rückrunde sechs Tore, fünf weitere bereitete er vor. Auch in der neuen Saison zeigte Díaz mit fünf Torbeteiligungen in acht Premier-League-Spielen eine starke Form, ehe er sich Anfang Oktober gegen den FC Arsenal eine schwere Knieverletzung zuzog.

