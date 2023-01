FC Barcelona interessiert sich angeblich für João Félix

João Félix ist von Atlético an Chelsea ausgeliehen worden. Im Hintergrund hat sich Barça angeblich auch schon nach ihm erkundigt.

WAS IST PASSIERT? Der FC Barcelona hat Atlético Madrid sein grundsätzliches Interesse an João Félix signalisiert. Das berichtet die spanische Sportzeitung Sport.

WAS IST DER HINTERGRUND? João Félix ist vor einigen Wochen von Atlético an den FC Chelsea verliehen worden, da er unter Trainer Diego Simeone zuletzt meist nicht erste Wahl war.

Im Rahmen der Verhandlungen über den Wechsel von Memphis Depay von Barça zu Atlético hätten sich die Katalanen nun nach dem Portugiesen erkundigt, um herauszufinden, was die Madrilenen im Sommer, wenn er aus London zurückkehrt, mit ihm vorhaben.

Im Rahmen des Leihgeschäfts mit Chelsea hatte Atlético den Vertrag mit João Félix um ein Jahr bis 2027 verlängert. Die fixe Ablösesumme liegt nun bei 350 Millionen Euro, doch Barça ist dem Bericht zufolge zuversichtlich, dass es weit weniger bedarf, um Madrid von einem Deal zu überzeugen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

DIE TRANSFERGESCHICHTE: João Félix wechselte 2019 für 127 Millionen Euro von Benfica zu Atlético. Damit wurde er zum fünftteuersten Spieler der Welt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In LaLiga kam João Félix in der Hinrunde auf vier Tore und drei Assists in 14 Auftritten.