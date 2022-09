FC Barcelona: Angeblich Interesse an Ilkay Gündogan von Manchester City

Der FC Barcelona soll an Ilkay Gündogan dran sein. Der Vertrag des Nationalspielers bei Manchester City läuft im Sommer 2023 aus.

Der FC Barcelona soll Interesse an einer Verpflichtung von Nationalspieler Ilkay Gündogan von Manchester City haben. Wie der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano im Podcast Qué Golazo sagte, ist der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler ein Barça-Kandidat als Neuzugang für die Saison 2022/23.

Das Interesse der Katalanen an Gündogan ist nicht neu. Vor dieser Saison soll es bereits Kontakt zwischen den beiden Parteien gegeben haben. Auch 2015 hatte Gündogan Verhandlungen mit seinem "Wunschverein" bestätigt.

Guardiola will angeblich mit Gündogan verlängern

Romano berichtete zudem, dass Gündogan auch von weiteren europäischen Top-Klubs umworben werde. Sein Vertrag bei Manchester City läuft im nächsten Jahr aus, weshalb er die Skyblues dann ablösefrei verlassen könnte.

Gündogan ist in dieser Saison eine feste Größe im Team von City-Trainer Pep Guardiola, kam bereits in zehn Pflichtspielen zum Einsatz. Über seine sportliche Zukunft soll er sich selbst noch keine Gedanken gemacht haben. Guardiola strebe aber wohl eine Vertragsverlängerung mit dem Nationalspieler an.