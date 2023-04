FC Barcelona interessiert sich angeblich für Gift Orban und Rasmus Höjlund

In der Sturmmitte ist beim FC Barcelona Robert Lewandowski gesetzt. Doch die Katalanen haben wohl auch zwei Alternativen auf ihrem Zettel.

WAS IST PASSIERT? Der FC Barcelona interessiert sich nach Angaben der spanischen Sportzeitung Sport für zwei Stürmer: Gift Orban von AA Gent und Rasmus Höjlund von Atalanta.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Blaugrana hatten eigentlich dem Bericht zufolge Vitor Roque von Paranaense als Wunschkandidaten ausgemacht, doch da es für den jungen Brasilianer nun auch Interesse aus der Premier League gibt, erscheint ein Deal mit dem 18-Jährigen eher fraglich.

Also hätten sich die Katalanen nach Alternativen umgesehen, die auf lange Frist als Nachfolger von Robert Lewandowski im Sturmzentrum aufgebaut werden können und seien bei Orban und Höjlund gelandet.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Orban wechselte erst Anfang 2022 aus Nigeria nach Europa: Beim norwegischen Klub Stabaek glänzte er mit, sodass Gent für 3,3 Millionen Euro zuschlug.

Höjlund kam im Sommer für 17 Millionen Euro von Sturm Graz zu Atalanta nach Bergamo.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Orban machte für Gent in der Conference League auf sich aufmerksam, als er im Duell mit Basaksehir den schnellsten Europapokal-Hattrick aller Zeiten erzielte: Nur drei Minuten und 25 Sekunden brauchte er für seine drei Treffer.

Höjlund hat in seiner Premieren-Saison in der Serie A bislang sieben Tore erzielt und drei Vorlagen geliefert. In vier Länderspielen für Dänemark steuerte er fünf Treffer bei.