FC Barcelona: Angebliches Interesse an Bernardo Silva von Manchester City

Der FC Barcelona zeigt angeblich Interesse an einer Verpflichtung von Bernardo Silva. Dessen Trainer machte darüber kurz zuvor noch einen Witz.

Das wäre ein echter Transfer-Coup: Nach übereinstimmenden Berichten mehrerer spanischer Medien soll der FC Barcelona heiß auf eine Verpflichtung von Bernardo Silva von Manchester City sein. Dieser steht beim Premier-League-Champion noch bis 2025 unter Vertrag.

Barca soll demnach mit dem Portugiesen schon länger in Verbindung stehen und die finanziellen Möglichkeiten eines Transfers ausgelotet haben. Und genau hier liegt ein Problem: Laut der AS hat Manchester City Bernardo Silva ein Preisschild in Höhe von 80 Millionen Euro verpasst - eine Summe, die die finanziell angeschlagenen Blaugrana momentan nicht zahlen können.

Eine geringere Ablösesumme oder auch die Möglichkeit eines Leihgeschäftes käme für die Skyblues nicht in Frage - auch da sie an keinem Barca-Spieler Interesse zeigen. Was für Barca spricht, ist, dass Bernardo Silva dem FC Barcelona über seinen Berater die Bereitschaft zu einem Wechsel signalisiert hat.

Getty

Zu Wochenbeginn hatten City-Trainer Pep Guardiola und Barca-Präsident Joan Laporta bei einer Pressekonferenz anlässlich eines Benefizspiels zwischen den beiden Vereinen am 24. August noch über das Interesse des FC Barcelona an Bernardo Silva gescherzt.

Laporta fragte Guardiola, ob Manchester City "alle Spieler mitbringen würde, einschließlich Bernardo Silva", und Pep sagte: "Wir werden mit Bernardo Silva und zehn anderen spielen. Wir werden sie alle mitbringen."