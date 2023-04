FC Barcelona und Inter Mailand verhandeln angeblich über Kessié-Brozovic-Tausch

Schon im Winter ging es zwischen Barça und Inter um einen Tausch. Die Gespräche sind nun wohl wieder aufgenommen worden.

WAS IST PASSIERT? Der FC Barcelona und Inter Mailand verhandeln nach Angaben der italienischen Sportzeitung Gazzetta dello Sport über einen Tausch von Barças Franck Kessié und Inters Marcelo Brozovic.

Bereits im Winter hätten sich beide Klubs um diesen Deal bemüht, damals durfte aber Barcelona keine neuen Spieler registrieren, was zum Scheitern des Tauschs geführt habe.

WAS IST DER HINTERGRUND? Xavi ist dem Bericht zufolge ein großer Fan von Brozovic. Er soll bereit sein, nach nur einem Jahr Kessié bereits wieder abzugeben, um den 30-Jährigen zu den Katalanen locken zu können.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Brozovic spielt seit 2015 für Inter. Nach einer Leihe von Dinamo Zagreb verpflichteten ihn die Nerazzurri 2016 fix für fünf Millionen Euro.

Kessié spielte noch bis zum vergangenen Sommer für Inters Stadtrivalen AC Milan, den er dann ablösefrei in Richtung Barcelona verließ.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Brozovic schlug sich in der aktuellen Saison mit einer Oberschenkel- und einer Wadenverletzung herum. Er kommt auf 20 Liga-Spiele für Inter, zwölf davon von Beginn an.

In seinem ersten Jahr bei Barça kann Kessié bislang die Erwartungen nicht erfüllen. Er stand nur in vier Liga-Spielen in der Startelf und ist meist nur Ersatz.