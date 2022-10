FC Barcelona: Ibrahim Sangaré soll ein Kandidat auf die Nachfolge von Sergio Busquets sein

In Eindhoven spielt Ibrahim Sangaré aktuell groß auf. Das ruft offenbar auch die Verantwortlichen der Blaugrana auf den Plan.

Der FC Barcelona hat auf der Suche nach einem Nachfolger von Kapitän Sergio Busquets ein Auge auf Ibrahim Sangaré von PSV Eindhoven geworfen. Das berichtet die Sport. Der Nationalspieler der Elfenbeinküste sei bereits seit Jahren im Visier der Blaugrana und man sei dort angetan von dessen Entwicklung.

Sangaré ist in Eindhoven absoluter Leistungsträger. In dieser Saison absolvierte er 16 Pflichtspiele, in denen dem defensiven Mittelfeldspieler vier Tore und eine Vorlage gelangen. Sollte Barça seine Bemühungen um den 24-Jährigen intensivieren, wäre ein Deal allerdings wohl kostspielig. Sangaré steht bei PSV nach einer Verlängerung vor wenigen Wochen bis 2027 unter Vertrag, eine Ablösesumme von mehr als 30 Millionen Euro wird genannt.

FC Barcelona: Wer beerbt Sergio Busquets?

Konkret bemühten sich Verantwortliche der Blaugrana laut Sport bereits 2020 um Sangaré. Damals spielte dieser noch beim FC Toulouse und es habe Gespräche mit seinem Berater wegen eines Transfers nach Katalonien gegeben. Am Ende gab es keinen Deal, stattdessen wechselte der Rechtsfuß für sieben Millionen Euro in die Eredivisie.

Sangarés Entwicklung rief bereits im Sommer namhafte Interessenten auf den Plan. Laut diverser Medienberichte waren der FC Chelsea und dessen Premier-League-Rivale Nottingham Forest an Sangaré interessiert. Nicht näher genannte englische Vereine werden sich gemäß Sport im Januar um ihn bemühen.

Bei Barca gibt es seit geraumer Zeit Spekulationen um Verstärkungen für die Zentrale. Dort ist die Zukunft von Sergio Busquets ungewiss. Der Vertrag des 34-Jährigen läuft im Sommer aus. Zwar möchte Trainer Xavi ihn gerne halten, jedoch offenbarte nicht zuletzt der jüngste Clasico gegen Erzrivale Real, dass eine Blutauffrischung im Mittelfeld nötig ist.

Vor Sangaré waren bei den Blaugrana bereits Ruben News von den Wolverhampton Wanderers, Chelsea-Star Jorginho und Martín Zubimendi (Real Sociedad) im Gespräch. Letzterer ist nach einer langfristigen Vertragsverlängerung vor wenigen Tagen aber aus dem Rennen.