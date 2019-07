FC Barcelona: Griezmann-Verkündung im Wartestand - wegen Neymar

Die Personalie Neymar bestimmt beim FC Barcelona derzeit die Planungen. Der Brasilianer ist auch der Grund, warum Antoine Griezmann warten muss.

Nach Informationen von Goal und SPOX ist eine Verkündung des Transfers von Antoine Griezmann von zum derzeit nicht zu erwarten, obwohl dessen Ausstiegsklausel seit dem 1. Juli von 200 Millionen Euro auf 120 Millionen gefallen ist. Ein Grund dafür ist auch PSG-Star Neymar.

Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Zwischen Griezmann und Barca besteht eine Einigung, doch die Katalanen würden die Ablöse gerne in Raten zahlen - um finanziellen Spielraum für eine mögliche Rückkehr von Neymar zu haben.

Deshalb bot man den Rojiblancos sogar sechs Millionen Euro mehr als die Ausstiegsklausel an, wenn Atletico einer Zahlung in Raten zustimmt. Doch dies lehnte der Hauptstadtklub aus zwei Gründen ab: Erstens ist man auf das Geld für den bevorstehenden Wechsel von Benfica-Top-Talent Joao Felix nach Madrid angewiesen und zweitens würde man einer aufgeteilten Zahlung nur zustimmen, sofern Barcas Rechtsverteidiger Nelson Semedo in irgendeiner Weise Bestandteil des Deals ist.

PSG-Star Neymar würde gerne zu Barca zurückkehren

Doch der spanische Meister denkt nicht daran, Semedo abzugeben, weshalb sich der Griezmann-Transfer aktuell im Wartestand befindet. Sofern der Messi-Klub Atletico nicht doch noch von einer Zahlung in Raten überzeugen kann, bleibt ihm aktuell nichts anderes übrig, als die Ausstiegsklausel zu ziehen und die vollen 120 Millionen Euro in einem Betrag zu überweisen.

Barca würde sich gerne eine Hintertür für die Neymar-Rückkehr offenhalten, der Brasilianer will Paris nach zwei Jahren wieder verlassen. Das bestätigte Barcas-Vizepräsident Jordi Cardoner am Donnerstag.