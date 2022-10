FC Barcelona: Gerücht um ein Interesse an CR7-Fan Vitor Roque

Vor dem Finale der Copa Libertadores tauchen Wechselgerüchte um Shootingstar Vitor Roque auf. Schlägt Barça zu?

Spaniens Top-Klub FC Barcelona hat seine Fühler nach dem brasilianischen Sturmtalent Vitor Roque ausgestreckt. Der 17 Jahre alte Stürmer von Athletico Paranaense habe die Scouts der Blaugrana begeistert, schreibt Mundo Deportivo. Ein Transfer des Angreifer im kommenden Sommer werde daher angestrebt.

Roque, der erst vor wenigen Monaten für knapp fünf Millionen Euro von Cruzeiro nach Paranaense wechselte, steht noch bis 2027 unter Vertrag. Allerdings hat er eine festgeschriebene Ablöse in Höhe von 40 Millionen. Eine Summe, die er in einem aktuellen Interview mit der Sport als "nicht sehr hoch" bezeichnete. Jedenfalls verglichen mit den 300 Millionen, die als Ausstiegsklausel zuvor bei Cruzeiro in seinem Kontrakt verankert waren.

FC Barcelona: Auch Real Madrid beobachtet Vitor Roque

Der Teenager gehört zu den größten Nachwuchshoffnungen Brasiliens. Mit zwei Toren und zwei Assists in sechs Partien hatte Roque maßgeblichen Anteil am Einzug seines Klubs in das Finale der Copa Libertadores, das am Samstagabend gegen Flamengo steigt.

Neben dem FC Barcelona sollen auch Erzrivale Real Madrid und Juventus ein Auge auf den dribbelstarken und vielseitig einsetzbaren Mittelstürmer geworfen haben. Auf das Interesse der beiden spanischen Giganten angesprochen sagte Roque: "Ich mag beide. Das sind sehr große Klubs, die an der Spitze stehen. Eine Tendenz habe ich da nicht." Sein großes Idol sei indes Reals Rekordtorjäger Cristiano Ronaldo.

Getty Images

Zu einem möglichen Transfer nach Europa sagte er: "Mir gefallen im Prinzip alle großen europäischen Vereine. Jedes Kind, das in Brasilien Fußball spielt, hat den Traum, es zu einem Top-Klub dort zu schaffen."