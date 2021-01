FC Barcelona: Gerard Pique holt Ex-Barca-Assistenten als Cheftrainer zum FC Andorra

Gerard Pique drängt mit dem FC Andorra mit aller Macht in die Segunda Division. Mit einem neuen Trainer soll die Mission Aufstieg gelingen.

Abwehrstar Gerard Pique vom hat einen alten Bekannten als Cheftrainer zum FC Andorra geholt: Ex-Barca-Assistenzcoach Eder Sarabia übernimmt den KIub ab sofort. Dies teilte der spanische Drittligist, an dem Pique die Mehrheit hält, offiziell mit.

Der Schritt folgt auf die Trennung vom bisherigen Trainer Nacho Castro, der den Verein trotz Rang zwei in der Segunda Division B und nur einem Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Gimnastic Tarragona verlassen musste. Mit Sarabia soll der anvisierte Aufstieg in die zweite Liga direkt geschafft werden. Der neue starke Mann an der Seitenlinie unterschrieb in Andorra einen Vertrag über zweieinhalb Jahre.

Eder Sarabia musste beim FC Barcelona mit Quique Setien gehen

Pique und Sarabia kennen einander gut: Der 40 Jahre alte Übungsleiter arbeitete in der vergangenen Spielzeit als Assistent von Quique Setien in Barcelona und trainierte dort Pique. Nach der Entlassung Setiens im vergangenen Sommer kurz nach dem denkwürdigen 2:8 in der gegen den FC Bayern war auch Sarabia arbeitslos.

Sarabia sorgte als Barca-Co-Trainer durchaus für Diskussionen, weil er in der Kabine als unbeliebt galt und während eines Clasicos gegen den Erzrivalen Real Madrid auf der Bank lautstark die Leistung Antoine Griezmanns kritisiert hatte .



Bild: Getty Images

Das Engagement beim FC Andorra gilt als ehrgeiziges Projekt Piques. Der spanische Ex-Nationalspieler übernahm mit seiner Kosmos Holding den Klub Ende 2018 in der fünften Liga und hat das Fernziel, den Verein in die Champions League zu führe .