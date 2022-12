FC Barcelona: Hoffnung auf Geld aus Weiterverkauf von Philippe Coutinho durch Aston Villa

Philippe Coutinho steht bei Aston Villa vor dem Verkauf. Davon könnte auch sein vorheriger Verein, der FC Barcelona, profitieren.

WAS IST PASSIERT? Der FC Barcelona erhofft sich laut einem Bericht der spanischen SportEinnahmen aus einem möglichen Verkauf von Philippe Coutinho durch Aston Villa im kommenden Januar-Transferfenster.

WAS IST DER HINTERGRUND? Auf Coutinho sollen laut übereinstimmenden Medienberichten bei den Hammers schwere Zeiten zukommen. Der für den entlassenen Steven Gerrard am 1. November neu verpflichtete Trainer Unai Emery soll nicht von Coutinhos Qualitäten überzeugt sein, weshalb der 30 Jahre alte Offensivspieler den Verein im Januar verlassen kann.

Der FC Barcelona hat sich vertraglich 50 Prozent eines eventuellen Gewinns zusichern lassen, sofern die Transfersumme die zuvor gezahlten 20 Millionen Euro übersteigt. Wenn Aston Villa ihn also für 30 Millionen Euro verkauft, würde Barça fünf Millionen Euro erhalten.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Barça gab Coutinho im Mai für 20 Millionen Euro an Aston Villa ab. Zuvor war der Brasilianer bereits für ein halbes Jahr an den Premier-League-Klub ausgeliehen gewesen. Für Coutinho griff Barcelona 2018 sehr tief in die Tasche, als er für 135 Millionen Euro vom FC Liverpool geholt wurde. Bei den Katalanen konnte er sich nicht durchsetzen und wurde in der Saison 2019/20 an den FC Bayern München verliehen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Nach einem guten Start in das Jahr 2022 bei Aston Villa kam Coutinho im Verlauf dieser Saison wettbewerbsübergreifend nur auf 13 Einsätze, in denen ihm kein Tor gelang.