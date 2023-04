"Das werde ich niemals vergessen!": Lionel Messis wunderbare Geste für Neymar

Lionel Messi zeigt 2015, dass er nicht auf persönliche Rekorde aus ist. Mit einer tollen Geste erstaunt er einen Mitspieler und viele Fans.

Zu viele Superstars in einer Mannschaft können zum Problem werden. Oft beansprucht jeder einzelne von ihnen die volle Aufmerksamkeit für sich, will das Alphatier sein und denkt oft nur an die eigenen Statistiken und Rekorde - was nicht immer gut für das Klima im Team ist.

Es geht aber auch ganz anders: Das bewies der heute schon als Legende geltende Lionel Messi in der Saison 2014/15. In dieser lieferte sich Messis FC Barcelona in der spanischen Meisterschaft mit dem Dauerkonkurrenten Real Madrid ein spannendes Rennen um den Titel.

Für Messi, der sich im Dezember 2022 mit dem Weltmeistertitel mit der argentinischen Nationalmannschaft endgültig unsterblich machte, ging es zudem um die Auszeichnung als bester Torschütze der Liga - was dem damals 28-Jährigen allerdings wohl nicht ganz so wichtig war.

Am 35. Spieltag trat Barça Anfang Mai 2015 beim Tabellenschlusslicht FC Cordoba an. Daran, dass die Katalanen dort gewinnen würden, gab es im Vorfeld der Partie keine Zweifel. Dass es am Ende ein 8:0-Sieg war, war dann doch eine Überraschung - zeigte aber auch die Klasse der Mannschaft, in der neben Messi mit Luis Suárez, Gerard Piqué, Xavi, Andrés Iniesta und dem damals erst 23 Jahre alten Neymar weitere absolute Top-Stars aufliefen.

Messi mit der Chance auf den Hattrick

Barcelona führte nach einem Hattrick von Luis Suárez, zwei Toren von Messi und je einem von Piqué und Ivan Rakitic mit 7:0, als Neymar in der 85. Spielminute im Cordoba-Strafraum gefoult wurde und es Elfmeter gab. Jetzt hatte Messi die Chance auf den Hattrick und - für ihn vermeintlich noch wichtiger - darauf, den Vorsprung auf Real-Star Cristiano Ronaldo in der Torschützenliste auf zwei Treffer auszubauen.

Auch seine Teamkollegen hatten keine Zweifel, dass Messi den Elfmeter schießen würde. Neymar warf Messi sogar den Ball zu, als wolle er sagen: "Mach schon, baue deinen Vorsprung aus!" Doch Messi bestand entgegen der Beteuerungen seiner Mannschaftskameraden darauf, dass der Brasilianer den Elfer selbst schießen sollte.

Dieser verwandelte souverän zum 8:0-Endstand. Dieses Tor ist vielen bis heute in Erinnerung geblieben - vor allem, da Messi in dieser Situation gezeigt hatte, dass er einer der uneigennützigsten Spieler der Welt ist.

Neymar: "Messi ist der Beste"

In einem Interview nach dem Spiel sprach Neymar dankbar über die tolle Geste seines Teamkollegen. "Ich werde das nie vergessen. Messi ist der Beste der Welt. Er hätte leicht einen Hattrick erzielen können, aber er hat mich den Elfmeter schießen lassen. Ich bin sehr dankbar für diese Geste. Ich lerne jeden Tag so viel von Messi, sowohl von seinem Fußball als auch von diesen Gesten", sagte Neymar den Reportern.

Fans auf der ganzem Welt reagierten in den sozialen Netzwerken bewundernd auf Messis selbstlose Geste. Einer sagte: "Es sind Dinge wie diese, die Messi unvergleichlich machen. Er hat es unzählige Male getan und das oft ohne die gebührende Anerkennung", während ein Zweiter schrieb: "Messi jagt nicht den Ehrungen hinterher, die Ehrungen jagen ihn." Ein Dritter kommentierte: "Wenn man weiß, dass man der Beste ist, braucht man es nicht zu beweisen". Und ein Vierter fügte hinzu: "Ich glaube wirklich, dass dieser Typ in seinem Kopf nie in einem Konkurrenzkampf mit Ronaldo war. Er hat immer nur sein Ding gemacht und Ronaldo war derjenige, der einen Wettbewerb daraus gemacht hat."

Am Saisonende wurde der FC Barcelona übrigens mit zwei Punkten Vorsprung auf Real Madrid spanischer Meister. Bester Torschütze der Saison wurde Ronaldo mit 48 Toren, für Messi standen am Ende 43 Tore in den Büchern - hätte er den Elfmeter gegen Cordoba selbst verwandelt, hätte es für ihn auch nicht für Platz eins gereicht. Es sah im Nachhinein so aus, als hätte er das schon lange vorher gewusst.