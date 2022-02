FC Barcelona: Trikot-Fail bei Ferran Torres in der Europa League gegen Napoli

Ferran Torres vom FC Barcelona hat während und nach dem Playoff-Hinspiel der UEFA Europa League gegen den SSC Neapel (1:1) aus mehreren Gründen für Aufsehen gesorgt.

Zunächst kehrte der erst im Januar von Manchester City zu den Blaugrana gewechselte spanische Nationalspieler nach der Halbzeitpause mit einem fehlerhaften Trikot auf das Spielfeld im Camp Nou zurück.

Richtig ins Auge fiel dies den meisten Zuschauern erst, als Torres im Anschluss an sein Ausgleichstor in der 59. Spielminute das Barcelona-Logo auf dem Trikot küssen wollte. Doch dieses fehlte schlichtweg - ebenso wie das Emblem des Ausrüsters.

Wie konnte es dazu kommen? Nach Informationen der AS handelte es sich dabei schlicht und einfach um einen Produktionsfehler, den auch kein Mitarbeiter bei der Kontrolle der Spieltrikots bemerkt hatte. In der ersten Halbzeit trug Torres noch ein korrektes Trikot mit Vereinswappen und Ausrüsterlogo. Zur zweiten Halbzeit wechselte er wie üblich sein Jersey - auch ihm fielen die Fehler offenbar nicht auf.

Nach Torres' Ausgleich drückten die Blaugrana gegen Napoli auf den Siegtreffer und erspielten sich zahlreiche Torchancen. Diese führten aber zu keinem weiteren Treffer, vor allem der 21 Jahre alte Stürmer ließ einige gute Gelegenheiten ungenutzt.

Vergebene Chancen: Torres weint nach Spielende

Dies setzte ihm wohl so zu, dass er nach Spielende auf dem Weg in den Spielertunnel in Tränen ausbrach.

Unterstützung und Trost erhielt der "Mann des Spiels" postwendend von Barca-Legende Carlos Puyol. "Ferran wird uns noch viel Freude bereiten", schrieb Puyol auf Twitter.

@FerranTorres20 nos dará muchas alegrías. Visca el Barça. 💙❤️ — Carles Puyol (@Carles5puyol) February 17, 2022

Ferran Torres wechselte in der vergangenen Transferperiode von Manchester City zum FC Barcelona. Dort unterschrieb er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027, der eine Aussstiegsklausel in Höhe von einer Milliarden Euro enthält. Das Tor gegen Neapel war sein zweites seit seiner Rückkehr nach Spanien.