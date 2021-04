FC Barcelona vs. FC Granada heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen und mehr - die Übertragung der Primera Division

Der FC Barcelona empfängt in einem Nachholspiel der spanischen Liga den FC Granada. Alle Infos zum Spiel gibt es hier.

Der FC Barcelona empfängt in der spanischen Liga den FC Granada. Anpfiff im Camp Nou ist heute um 19 Uhr.

Der Kampf um die spanische Meisterschaft ist völlig offen, die Super-League-Rebellen Atletico Madrid, Real Madrid und Barca kämpfen um den Titel in La Liga. Die Katalanen haben dabei noch das heutige Nachholspiel gegen Granada in der Hinterhand, um sich vor den letzten Spielen in eine gute Position zu bringen. Der ursprüngliche Termin des Spiels musste verlegt werden, da Barcelona an besagtem Wochenende das Pokalfinale gegen Athletic Bilbao spielte.

Zu unterschätzen ist Granada dabei auf keinen Fall. In der Europa League erreichten die Andalusier das Viertelfinale, in der Liga ist Granada Achter. Auf den Favoriten um Lionel Messi wartet also eine mutmaßlich schwere Aufgabe.

Der FC Barcelona trifft heute auf den FC Granada. Goal hat die Infos zur Partie.

FC Barcelona vs. FC Granada heute live: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG FC Barcelona vs. FC Granada WETTEBWERB Primera Division | Nachholspiel des 33. Spieltags ORT Camp Nou | Barcelona ANSTOSS 19 Uhr (im LIVE-TICKER)

FC Barcelona vs. FC Granada heute live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Ihr wollt die Partie heute Abend live sehen? Dann verraten wir Euch jetzt alles, was Ihr zur Übertragung des Spiels wissen müsst.

FC Barcelona vs. FC Granada: So wird die Primera Division übertragen

Die spanische Liga gehört in Deutschland zum umfangreichen Rechtepaket des Streamingdienstes DAZN. Die wichtigsten Partien der Liga, einschließlich nahezu alle Begegnungen der großen Klubs um Atletico, Real und Barca werden von DAZN übertragen.

FC Barcelona vs. FC Granada: Das ist DAZN

Wer Sport mag, wird DAZN lieben. Denn neben vier der fünf größten Fußballligen Europas und einer Vielzahl an Pokalwettbewerben zeigt DAZN auch diverse andere Sportarten live. Der Streamigdienst ist unter anderem das Zuhause für Darts, für die Damen-Tennistour, für die wichtigsten Rugby-Wettbewerbe, für die Motorrad-WM und für vieles, vieles mehr.

Das Beste an DAZN: Ihr könnt das Angebot einen Monat lang völlig kostenlos testen. Erst, wenn Ihr dann an Bord bleiben wollt, müsst Ihr zahlen. Zur Wahl stehen Euch dabei das Monatsabo für 11,99 Euro oder das vergünstigte Jahresabo für 119,99 Euro.

Zum Gratismonat von DAZN

FC Barcelona vs. FC Granada heute live: Die Übertragung im TV bei DAZN

DAZN ist kein linearer Fernsehsender, damit ist jede Übertragung ein LIVE-STREAM. Allerdings könnt Ihr Euch das Live-Vergnügen der heutigen Begegnung ganz bequem auf Euren Fernseher holen.

Denn die DAZN-App ist für zahlreiche Geräte verfügbar. darunter diverse Smart-TVs. Einfach in den App-Store Eures TV-Gerätes gehen und von dort ladet Ihr sie ganz einfach und kostenlos auf Euer Gerät herunter.

Falls Euer Fernseher die App nicht anbietet, dann gibt es noch die Möglichkeit, einen TV-Stick wie den Amazon Fire TV Stick oder Google Chromecast mit Eurem Fernseher zu verbinden und Euch darüber die App zu holen. Als weitere Alternative kann DAZN auch auf der PlayStation oder der Xbox installiert werden.

FC Barcelona vs. FC Granada heute live: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei DAZN

Falls Ihr allerdings unterwegs seid oder das Spiel im Second Screen sehen wollt, dann gibt es bei DAZN natürlich auch diverse Möglichkeiten. So ist die DAZN-App auch für nahezu alle Smartphones und für viele Tablets verfügbar. Zudem kann DAZN natürlich auch über jeden Browser am Computer genutzt werden.

Eine Übersicht über alle verfügbaren Geräte gibt es hier.

FC Barcelona vs. FC Granada heute live: Der LIVE-TICKER von Goal

Alle wichtigen Szenen der Partie bekommt Ihr auch im LIVE-TICKER bei Goal geliefert. Dort verpasst Ihr kein Tor, keine Großchance, keinen Platzverweis oder sonst irgendeinen Aufreger.

Zum LIVE-TICKER von Goal

FC Barcelona vs. FC Granada heute: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen feststehen, bekommt Ihr sie hier nachgereicht.