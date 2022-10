Der FC Bayern ist zu Gast in Barcelona. Alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM gibt es hier bei GOAL.

Am heutigen Mittwochabend (26. Oktober 2022) empfängt der FC Barcelona den FC Bayern München. Die Champions-League-Partie wird um 21 Uhr im Spotify-Camp-Nou in Barcelona angepfiffen.

Die letzten drei Ligaspiele konnte der FC Bayern alle gewinnen, aber auch der FC Barcelona war zuletzt mit 4:0 gegen Athletic Club aus Bilbao erfolgreich. In der Champions League gewann der FC Bayern die letzte Partie gegen Barcelona mit 2:0. Um überhaupt noch eine Chance auf das Weiterkommen in der Königsklasse zu haben, muss Barca heute allerdings unbedingt gewinnen, denn gegen Inter Mailand gelang dem Team von Trainer Xavi Hernandez zuletzt nur ein 3:3. Auch die Bayern werden aber ihre Siegesserie in der Champions League weiter ausbauen wollen. Wir dürfen uns also auf alle Fälle auf ein hochintensives Spiel freuen.

GOAL liefert Euch die wichtigsten Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

Fußball heute live: Barcelona vs. Bayern auf einen Blick

Begegnung FC Barcelona vs. FC Bayern München Wettbewerb Champions League Anpfiff 26. Oktober - 21 Uhr Spielort Spotify-Camp-Nou

Fußball heute live: Gibt es eine TV-Übertragung von Barcelona vs. Bayern?

Verantwortlich für die Übertragung der Champions League sind die beiden Streamingdienste DAZN und Amazon Prime. Beide Anbieter teilen sich alle Spiele untereinander auf. Das bedeutet allerdings auch, dass im Free-TV leider keine Spiele der Königsklasse mehr laufen. Um die Königsklasse also live verfolgen zu können, müsst Ihr zwangsläufig auf mindestens einen der beiden Streamingdienste zurückgreifen.

Fußball heute live: Läuft FC Barcelona vs. FC Bayern auf DAZN oder Amazon Prime?

Wie gerade erwähnt läuft die Champions League nur noch bei DAZN und Amazon Prime. Wie teilen sich die beiden Plattformen die Übertragung jetzt aber eigentlich auf? Der Großteil der Spiele wird bei DAZN gezeigt, nur ausgewählte einzelne Partien laufen am Dienstagabend bei Amazon Prime.

Daraus lässt sich also folgern, dass auch die heutige Begegnung nur bei DAZN zu sehen sein wird. Um jetzt Zugriff auf diese LIVE-STREAM-Übertragung bei DAZN zu bekommen, müsst Ihr erst einmal ein gültiges Abo abschließen. Das kostet Euch 29,99 Euro pro Monat im Monatsabo. Falls Ihr Euch für das Jahresabo entscheidet, müsst Ihr mit 24,99 Euro monatlich rechnen. Dafür bekommt Ihr dann auch Zugang zum kompletten Programm des Streamingdienstes.

Wenn Ihr dann ein gültiges Abo abgeschlossen habt, könnt Ihr heute Abend ab 20.15 Uhr die Vorberichterstattung des Spiels mit Moderatorin Laura Wontorra sehen. Zum Anpfiff um 21 Uhr übernimmt dann Kommentator Jan Platte das Mikrofon und wird dabei von Ex-Bayern-Spieler Sandro Wagner unterstützt.

Fußball heute live: Der LIVE-TICKER für FC Barcelona vs. FC Bayern

Wer das Duell zwischen den beiden Fußballgrößen Europas nicht live verfolgen kann, der sollte einen Blick auf unseren LIVE-TICKER werfen. Hier werdet Ihr nahezu in Echtzeit mit allen relevanten Infos von der Partie versorgt, und kostenlos ist der LIVE-TICEKR von GOAL natürlich auch.

Hier geht es zum LIVE-TICKER der Partie FC Barcelona vs. FC Bayern München

Fußball heute live: Die Übertragung von FC Barcelona vs. FC Bayern im Überblick

TV - LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER GOAL

Fußball heute live: Die Aufstellungen der Teams

Eine Stunde vor Spielbeginn werden die Aufstellungen der Mannschaften bekanntgegeben, dann könnt Ihr sie hier nachlesen.