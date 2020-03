FC Barcelona: Eigene Fans pfeifen Barca aus, Jordi Alba wehrt sich

Barcelona zeigt aktuell wenig ansprechende Leistungen. Jordi Alba fordert trotzdem mehr Respekt vom pfeifenden Anhang.

Lionel Messi hat den spanischen Meister vor einem neuerlichen Rückschlag bewahrt. Der Superstar schoss den Favoriten zum 1:0 (0:0) gegen Real Sociedad San Sebastian, wobei er einen Handelfmeter (81.) zum Siegtor verwandelte.

Allerdings waren die Barca-Fans enttäuscht und quittierten die Leistung der Katalanen mit einem Pfeifkonzert. "Wir haben unser Vertrauen nicht verloren. Aber die Fans schauen nicht unbedingt auf die Stärke des Gegners", reagierte Barca-Coach Quique Setien.

Pfiffe der Barca-Fans: Jordi Alba fordert Respekt

Linksverteidiger Jordi Alba sagte: "Niemand spielt gerne schlecht oder so, wie wir es im Moment tun. Aber wenn es nach 15 Minuten 0:0 steht und dann gepfiffen wird, gefällt mir das nicht. Wer hat es schon gerne, wenn die Fans gegen einen sind und dann auch noch im eigenen Stadion?"

Mehr Teams

"Unsere Einstellung ist in Ordnung und die Spieler geben alles auf dem Rasen", betonte Alba. "Ich werde mich nicht verstecken. Aber so sehr, wie ich jeden respektiere, erwarte ich auch Respekt für mich."

Wenigstens auf Messi war Verlass, der zum 19. Mal in La Liga in dieser Saison knipste und zuletzt fünfmal in den letzten drei Spielen in der Primera Division. Nicht verziehen haben die Anhänger offenbar die 0:2-Pleite vor Wochenfrist im Clasico bei Rekordmeister .