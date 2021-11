FC Barcelona vs. Espanyol heute live: LaLiga im TV und LIVE-STREAM sehen

Am heutigen Samstagabend (20. November 2021) kommt es zum Derbi barceloni. In LaLiga empfängt der FC Barcelona den Stadtrivalen Espanyol.

Die Partie wird um 21:00 Uhr im Camp Nou angepfiffen. Für den FC Barcelona lief es in der Liga in den letzten Spielen nicht besonders gut. Von den letzten vier Partien konnte man keine gewinnen. Das hat sich natürlich auch auf den Tabellenplatz ausgewirkt. Aktuell steht man nur auf Platz neun, nur zwei Plätze vor dem heutigen Gegner. Ob der Trainerwechsel von Ronald Koeman zum ehemaligen Barca-Star Xavi etwas bewirkt, wird sich heute Abend im Camp Nou zeigen.

Alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier.

FC Barcelona vs. Espanyol heute live: Die Daten zum Derby

Begegnung FC Barcelona vs. Espanyol Barcelona Wettbewerb LaLiga Anpfiff 20. November - 21:00 Uhr Spielort Camp Nou (Barcelona)

FC Barcelona vs. Espanyol Barcelona heute live: Ist das Spiel im TV zu sehen?

Kurz und knapp, leider nein, eine TV-Übertragung gibt es nicht. Verantwortlich für die Übertragung der spanischen Liga ist der Streamingdienst DAZN. Dieser zeigt aber leider nichts aus seinem Programm im frei empfangbaren Fernsehen. Wie Ihr trotzdem zusehen könnt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

FC Barcelona vs. Espanyol Barcelona heute live: Der LIVE-STREAM bei DAZN

Wie genau funktioniert denn DAZN jetzt eigentlich und was braucht man alles, um dort zusehen zu können? Wir klären Euch gerne auf. Wie oben erwähnt, handelt es sich bei DAZN um einen reinen Streamingdienst. Und dieser ist auch nicht kostenlos. Um Zugriff auf die LIVE-STREAMS bei DAZN zu bekommen, müsst Ihr dort ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Erst dann könnt Ihr u.a. die spanische Liga live sehen.

Für das Monatsabo zahlt Ihr bei DAZN 14,99€ pro Monat. Dabei könnt Ihr auch monatlich kündigen, falls Ihr mit dem Angebot nicht mehr zufrieden sein solltet. Entscheidet Ihr Euch für das Jahresabo, sind es 149,99€, so könnt Ihr also etwas sparen.

Habt Ihr ein gültiges Abo bei DAZN, braucht Ihr nur noch ein internetfähiges Gerät. Wie gesagt, das Programm bei DAZN wird nur per LIVE-STREAM gezeigt, ein Tablet, Smart-TV, Laptop o.ä. ist neben dem Abo also Grundvoraussetzung, um zusehen zu können.

Was gibt es jetzt aber eigentlich bei DAZN noch zu sehen? Neben der spanischen Liga könnt Ihr dort auch die französische oder italienische Liga verfolgen, genauso wie alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga. Dazu kommen noch der Großteil der Champions-League-Partien, die exklusiv auf DAZN zu sehen sind sowie Übertragungen der NBA oder NFL. Ein riesiges Angebot also, bei dem sicherlich jeder Sportfan fündig wird. Hier haben wir den Link, um Euch bei DAZN anzumelden.

Jetzt aber zurück zum Spiel. Ab 21:00 Uhr könnt Ihr also bei DAZN das Spiel im LIVE-STREAM verfolgen, kommentiert wird dabei übrigens von Lukas Schönmüller, der unterstützt wird vom Experten Benny Lauth.

FC Barcelona vs. Espanyol Barcelona heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Ihr könnt nicht live zusehen, wollt aber trotzdem wissen, was im Camp Nou abgeht? Dann haben wir mit dem LIVE-TICKER von GOAL das Richtige für Euch. Dieser informiert Euch direkt, sobald auf dem Spielfeld etwas passiert. So bleibt Ihr immer up to date, was das Spielgeschehen angeht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.