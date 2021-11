FC Barcelona: Wende wegen Xavi! Barca will Dani Alves zurückholen

Nachdem Dani Alves sich zuletzt selbst für eine Rückkehr zum FC Barcelona ins Gespräch brachte, ist dies nun tatsächlich ein Thema bei den Katalanen um den neuen Coach Xavi.

Wie GOAL und SPOX bestätigen können, hat Xavi am Donnerstag sein Okay gegeben, den Brasilianer zurück zu den Blaugrana zu holen. Alves soll so schnell wie möglich unter Vertrag genommen werden.

Dani Alves zu Barca? Meinung von Xavi verändert die Lage

Zuletzt hatte die Marca noch berichtet, dass der FC Barcelona nicht an einer Rückholaktion des 38-Jährigen interessiert sei.

Demnach sei die Initiative für eine mögliche Rückkehr eindeutig von Alves ausgegangen und Barca habe das für die kommenden Tage anvisierte Gespräch abgelehnt. Die Meinung von Xavi hat die Situation nun jedoch grundlegend verändert.

Alves spielte bereits von 2008 bis 2016 bei Barcelona und gewann in dieser Zeit insgesamt dreimal die Champions League. Der Rechtsverteidiger ist seit September dieses Jahres vereinslos, nachdem sein Vertrag bei Sao Paulo aufgelöst wurde.