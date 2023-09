Ein Sondertrikot für ein besonderes Spiel: Gegen Real laufen die Blaugrana mit einem Shirt im besonderen Look auf.

WAS IST PASSIERT? Der FC Barcelona wird im Duell mit dem Erzrivalen Real Madrid im Oktober in einem Sondertrikot mit dem Logo der Rolling Stones auflaufen. Der katalanische Radiosender RAC1 berichtet, dass Barca im ersten Clásico dieser Saison das berühmte "Zunge und Lippen"-Motiv der Stones auf der Brust tragen wird. Barca und Madrid treffen am letzten Oktoberwochenende aufeinander, eine Woche nachdem die Band ihr 24. Studioalbum "Hackney Diamonds" veröffentlicht haben wird.

WAS IST DER HINTERGRUND? Dies ist Teil des Trikot- und Stadionsponsoring-Deals des Vereins mit Spotify und folgt auf ähnliche Aktionen bei den Begegnungen mit Real Madrid in der vergangenen Saison. Das Eulenlogo des Rappers Drake war beim Clásico im Herbst vergangenen Jahres auf der Vorderseite der berühmten Blaugrana-Trikots zu sehen. Und im Rückspiel entschied man sich für das Album "Motomami" der Sängerin Rosalia auf der Brust.

Die limitierten Rosalia-Trikots waren in den Fan-Shops des FC Barcelona ein riesiger Erfolg. Eine Wiederholung dessen soll es nun mit dem ikonischen Logo der Stones geben.

WIE GEHT ES WEITER? Barça hat vor dem Spiel gegen Real zunächst Heimspiele gegen Real Betis, Royal Antwerpen und Celta Vigo vor der Brust.