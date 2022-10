Pedri kritisiert FC Barcelona: "Verdienen es nicht, weiter Champions League zu spielen"

Der FC Barcelona ist zum zweiten Mal nacheinander in der Gruppenphase der Champions League ausgeschieden. Dafür gibt es Kritik von Pedri.

Nach dem erneuten frühzeitigen Ausscheiden aus der Champions League hat Jungstar Pedri deutliche Kritik an der Mannschaft der Katalanen und sich selbst geübt. "Barça muss es durch die Gruppenphase der Champions League schaffen. Das haben wir nicht, weil wir es nicht verdienen, weiter in diesem Wettbewerb zu spielen", sagte der 19-Jährige im Anschluss an die Partie gegenüber dem Telekommunikationsanbieter Movistar.

Und er fügte hinzu: "Wir sind ein junges Team und haben viel Luft nach oben. Wir haben großartige Spieler verpflichtet, aber das hat nicht gereicht, um in der Champions League konkurrenzfähig zu sein. Das ist sehr enttäuschend."

Pedri über FC Barcelona: "Müssen selbstkritisch sein"

Pedri mahnte daher, die eigenen Leistungen in der Gruppenphase der europäischen Königsklasse zu hinterfragen: "Uns fehlt es an vielen Dingen. In München hätten wir mehr verdient gehabt, in Mailand sorgten viele Umstände für unsere Niederlage. Aber wir müssen selbstkritisch sein. Nachdem, was heute passiert ist, haben wir gesehen, dass wir nicht bereit für die Champions League sind."

Pedri selbst stand in allen fünf Champions-League-Partien von Barça in der Startelf, verzeichnete in 404 Spielminuten allerdings weder ein Tor noch einen Assist.