FC Barcelona: Celta Vigo wohl an Rafinha dran

Celta Vigo ist offenbar gewillt, am Deadline Day noch einen Transfercoup zu realisieren. Angeblich wollen die Galizier Rafinha von Barca holen.

Der spanische Erstligist will sich am Deadline Day offenbar um Mittelfeldspieler Rafinha von Meister bemühen. Das berichtet die Marca.

Demnach laufen derzeit Gespräche über eine einjährige Leihe des Brasilianers nach Vigo. Für kommenden Sommer soll dann eine Kaufpflicht in Höhe von zehn Millionen Euro greifen, nachdem Rafinha seinen 2020 auslaufenden Vertrag bei Barca zuvor noch verlängern wird.

Barca hatte Rafinha schon einmal an Celta Vigo verliehen

Rafinha, der in den vergangenen Jahren oft mit schwerwiegenden Verletzungen kämpfen musste, war bereits in der Saison 2013/14 von den Katalanen an Celta verliehen worden. Damals bestritt der 26-Jährige 33 Pflichtspiele (vier Tore) für die Galizier.

Bei Barca kam Rafinha ob der Verletzungsmisere im Team von Trainer Ernesto Valverde in allen drei bisherigen -Partien der neuen Saison zum Einsatz. Sobald Lionel Messi, Luis Suarez und Ousmane Dembele zurückkehren, dürfte er es aber schwer haben, auf regelmäßige Einsätze zu kommen.