FC Barcelona: "Vergleiche ihn mit Neymar" - Barca-Scout schwärmt von Shootingstar Bryan Gil

In dieser Woche feiert Bryan Gil seinen 20. Geburtstag. Bei Barca hat man den Namen des Senkrechtstarters im Notizbuch.

Der spanische Junioren-Nationalspieler Bryan Gil hat mit seinen starken Leistungen in dieser Saison das Interesse von LaLiga-Schwergewicht FC Barcelona geweckt. Barca-Scout German Vaya Ballabriga, genannt "Mani", schwärmte in der Sendung 'Que T'hi Jugues' bei Cadena SER von dem Angreifer, der aktuell noch bis zum Sommer vom FC Sevilla an SD Eibar verliehen ist: "Im Moment ist er Spaniens bester Fußballer und ich vergleiche ihn mit Neymar."

Gil verfüge über eine "großartige Vielseitigkeit". Der Außenstürmer könne auf der linken Angriffsseite, als Außenverteidiger und im Zentrum aufgeboten werden. Manis Fazit: "Das ist sehr beeindruckend."

FC Barcelona: Bryan Gil steht in Sevilla bis 2023 unter Vertrag

Seine Eindrücke von dem 19 Jahre alten Talent hat der Spielerbeobachter nach eigenen Angaben auch längst Barcelonas Klubchefs mitgeteilt. "Ich habe mit Ramon Planes (Barcas Sportdirektor, Anm. d. Red.) über ihn gesprochen. Er hat Bryan Gil nun im Kopf."

Manis Wort hat bei Barca durchaus Gewicht, unter anderem wirkte er in der Vergangenheit an den Verpflichtungen von Andres Iniesta, den dos-Santos-Brüdern Giovani und Jonathan sowie Ansu Fati mit. Seit 2016 arbeitet er mittlerweile wieder für den spanischen Vizemeister.

Allerdings wäre eine Verpflichtung Gils für Barcelona keine billige Angelegenheit. Bei seinem Stammklub FC Sevilla steht er noch bis 2023 unter Vertrag. "Wenn man ihn jetzt verpflichten möchte, liegt seine fixe Ablöse bei 35 Millionen Euro", so Mani. "Sollte er aber bei Sevilla einen neuen Vertrag unterschreiben, wird die Ausstiegsklausel bei 150 Millionen Euro liegen."

Gil wechselte 2012 von seinem Heimatklub Barbate CF nach Sevilla. Die Saison 2015/16 verbrachte er bei CD Altair, anschließend kehrte er ins Ramon Sanchez Pizjuan zurück. Nach einer Leihe zu CD Leganes kickt er nun eben in Eibar und erzielte dort in 15 Ligaspielen dieser Saison drei Treffer (ein Assist). Er ist so auch der erste Torschütze in der LaLiga-Geschichte, der im 21. Jahrhundert geboren wurde.