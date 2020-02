FC Barcelona: Erste Bilder des neuen Heimtrikots 2020/21 geleaked

Der FC Barcelona wird in der Saison 2020/21 vermutlich wieder im klassischen Streifen-Look auflaufen. Goal zeigt erste Bilder des Jerseys.

Der amtierende spanische Meister wird in der kommenden Saison offenbar zum traditionellen Design des Heimtrikots zurückkehren, wie neue Bilder auf der Plattform Footyheadlines.com vermuten lassen.

Demnach ist das neue Heimtrikot eine Anlehnung an das Dress aus der Saison 2011/12, als Barca sowohl die als auch die Meisterschaft gewann. Zudem erinnert es an die erfolgreichen Zeiten in den 1920er-Jahren.

FC Barcelona: Rückkehr zum traditionellen Trikot

Das Trikot hat einen gelben Kragen mit Rundhalsausschnitt sowie rote, blaue und gelbe Streifen auf der Vorder- und Rückseite beziehungsweise auf den Ärmeln.

Die zugehörige Hose soll komplett im klassischen Blau gehalten werden.